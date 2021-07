Toch nog lichtpuntje voor Nederlands elftal

De Belgen zijn vooral verheugd dat Eden Hazard, de nummer twee in de tussenstand, weer dribbelt zoals vroeger. Nu Nederland naar huis is, maakt Hazard kans om de koppositie over te nemen. De Rode Duivels hopen dat hij vrijdag fit is voor de kwartfinale tegen Italië. Hazard viel tegen Portugal in de achtste finales (1-0) geblesseerd uit. Hij heeft last van zijn hamstrings.

Top 5 geslaagde dribbels

1 Frenkie De Jong (Nederland): 16

2 Eden Hazard (België): 11

3 Joakim Maehle (Denemarken): 11

4 Mateo Kovacic (Kroatië): 11

5 Breel Embolo (Zwitserland): 10

Frenkie de Jong kreeg op het EK-rapport van De Telegraaf overigens een 6. „Een of twee leuke acties zijn veel te weinig voor iemand die het elftal moet vormgeven. Kwam nooit in zijn kwaliteit te spelen en is daarvoor zelf ook verantwoordelijk”, viel er onder meer te lezen in de toelichting. „De Jong nam veel te weinig initiatief, speelde te ver van de plek af waar Oranje het verschil moest maken.”