Nederland is voor de (rode) duivel niet bang

De spelers van het Nederlands elftal zijn razendsnelle leerlingen, die Louis van Gaals lessen ’druk zetten en opbouwen in een 1-3-4-1-2-systeem’ gretig tot zich hebben genomen. De bijles na het oefenduel met Duitsland (1-1) betaalde zich uit in de Nations League tegen België. En hoe! In Brussel werd...