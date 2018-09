Pole-winnaar Marquez op zijn hoede na weer crash

De Spanjaard verloor evenals een dag eerder de controle over zijn Repsol Honda-machine. Hoewel hij ongedeerd over de baan schoof, liep hij woedend op zijn gehavende motorfiets af en maakte een trapbeweging naar het voorwiel.

Na zijn 27ste crash van het seizoen pakte de regerend wereldkampioen bij terugkeer in de pitbox alsnog zijn tweede machine, maar zijn winnende kwali-tijd wist hij er niet mee te verbeteren. De eerder gezette tijd van 1.29,897 (gem. 160,3 km/uur) bleek voldoende om hem de achtste pole van het seizoen te bezorgen. Het polerecord dat Jorge Lorenzo vorig jaar als Yamaha-rijder vestigde (1.29,401) hield stand.

Daar Marquez’ titelconcurrent Andrea Dovizioso met zijn Ducati GP17 niet verder kwam dan de negende tijd en morgen in de finalerace van het WK dus vanaf de derde startrij moet beginnen, zou voor Marquez geruststellend moeten zijn. Zo voelde hij dat niet. Zei hij vrijdag na zijn crash dat hem zoiets niet in de race moet gebeuren, verklaarde hij na de kwalificatie zijn woede-eruptie.

“Heel stom. Mijn engineer had me nog zo verteld dat ik in de eerste twee rondjes geduld moet hebben met de harde voorband. Toch nam ik de tijd niet en ging zo hard mogelijk. Daarom was ik boos op mezelf dat ik zo eigenwijs was geweest. Het wordt dus morgen oppassen”, zei de 24-jarige coureur die zondag voor een uitverkocht huis de jongste rijder kan worden die zes wereldtitels (o.a. 4x MotoGP) in bezit heeft.

Marquez ziet naast zich op de eerste rij Fransman Johann Zarco die met de Tech3 Yamaha voor de zesde keer in dit seizoen op de ‘frontrow’ staat. Met de Italiaan Andrea Iannone op de Suzuki wordt die door drie verschillende merken bezet. In Q2, waarvoor Yamaha’s fabrieksrijder Maverick Viñales zich niet wist te plaatsen, crashten behalve Marquez ook Jack Miller (Honda) en Aleix Espargaró (Aprilia). In de voor-kwali vlogen Cal Crutchlow, Tito Rabat en Sam Lowes van de baan.

Helemaal achteraan begint Michael van der Mark op de Tech3 Yamaha. De invaller voor de zieke Jonas Folger staat niet op P25 maar op P24. KTM-coureur Pol Espargaró (elfde tijd) moet immers uit de pitstraat starten, omdat het team met het tiende motorblok in de machine er een meer had gebruikt dan reglementair was toegestaan. Van der Mark kan op goede sessies terugzien, waarin de superbikerijder zich in zijn leerproces steeds wist te verbeteren: van 1.34,521 op de vrijdag naar 1.32,504 in Q1 van de kwalificatie.