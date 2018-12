Agüero verslaat Rusland vlak voor tijd

Sergio Agüero (9) doet het voor Argentinië. Ⓒ Reuters

MOSKOU - Argentinië heeft Rusland in een vriendschappelijke interland met 1-0 verslagen. In het gerenoveerde Loesjniki stadion in Moskou hielden de gastheer van het aanstaande WK voetbal en de finalist van 2014 elkaar lang in evenwicht, maar Sergio Agüero maakte vlak voor tijd met een rebound met het hoofd het verschil.