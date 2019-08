Hockeyers zonder puntenverlies naar halve finale EK

De ploeg van bondscoach Max Caldas won eerder al overtuigend van Ierland (5-1) en klopte vervolgens ook Duitsland met 3-2. Spanje is donderdag de tegenstander van Oranje in de halve finale. België en Duitsland ontmoeten elkaar in de andere halve eindstrijd.

Slordig

Schotland was volgens verwachting geen partij voor Nederland, dat wel slordig met de kansen omging. Thierry Brinkman scoorde tweemaal. Billy Bakker opende de score en Mink van der Weerden benutte een strafcorner (3-0). Jip Janssen en Mirco Pruyser lieten Oranje in de slotfase verder uitlopen.

Alleen voor de winnaar van het EK ligt een ticket voor de Olympische Spelen klaar.