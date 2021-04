Video: Ajax-spelers op parkeerdek toegezongen door fans

De Ajax-aanhangers gingen naar huis nadat ze daartoe waren opgeroepen door directeur Edwin van der Sar.

„We willen jullie bedanken voor jullie steun, het hele jaar”, zei Van der Sar via een megafoon. „We zijn dolblij dat jullie er vandaag bij waren in het stadion. We gaan uiteraard proberen om volgende week met z’n allen de landstitel definitief binnen te halen. Voor dit moment willen we jullie bedanken dat jullie hier zijn geweest. We gaan er nu allemaal vandoor, de spelers gaan ook naar huis. We willen jullie vragen om rustig weg te gaan.”

De meute vertrok na de speech van Van der Sar al snel. De politie meldde dat er geen ongeregeldheden zijn geweest en dat niemand is aangehouden.

Tegen AZ mochten 7500 supporters van Ajax de ArenA in, in het kader van een landelijke pilot. Voor de wedstrijd sprak Van der Sar de aanwezige fans al toe vanaf de middenstip. „Nu zijn 7500 fans welkom, we hopen dat er volgende week tegen FC Emmen net zoveel en hopelijk zelfs meer naar binnen kunnen. Jullie kunnen zingen en springen, maar gedraag je wel. Dat vergroot de kans dat we volgende week meer fans kunnen ontvangen”, zei Van der Sar.

Ajax haalde het kampioenschap met de zege op AZ officieus binnen. De spelers lieten zich na afloop vanaf het parkeerdek toejuichen door de verzamelde fans. Eerst meldde de geblesseerde Daley Blind zich op krukken aan de rand van het dek, even later gevolgd door zijn medespelers. Davy Klaassen en Dusan Tadic gooiden hun shirts naar beneden, Lisandro Martinez zijn jasje. Tadic schonk zelfs zijn korte broek aan de fans en liep in zijn onderbroek terug naar de kleedkamer. Van der Sar en trainer Ten Hag sloten het spontane feestje af.