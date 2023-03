Van Nistelrooy spreekt vertrouwen uit in Drommel: ’Hij zal er staan’

De 26-jarige doelman speelde dit seizoen nog geen minuut in Eredivisieverband voor PSV, maar gaat de komende weken het Eindhovense doel verdedigen bij absentie van Walter Benitez, die herstellende is van een meniscusoperatie

Drommel werd in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro binnengehaald als de nieuwe doelman voor de komende jaren, maar bezweek in zijn debuutseizoen onder de druk en raakte zijn plek kwijt aan Yvon Mvogo. Van Nistelrooy heeft er vertrouwen in dat Drommel er klaar voor is om PSV door de komende belangrijke weken te loodsen. Al viel daar tegen ADO Den Haag weinig van te zeggen. Drommel kreeg hoegenaamd niets te doen en de tegengoal, die hij incasseerde, was onhoudbaar.

„Dat is juist moeilijk voor een keeper, als je zo weinig momenten hebt. Eén keer kwam hij goed uit zijn goal en hij heeft een aantal keer de rust bewaard in het uitkomen en het neerzetten van zijn defensie. Dat vind ik belangrijke signalen voor een keeper, die wat minder heeft gespeeld. Ik ben ervan overtuigd, dat hij er de komende weken zal staan voor het team”, aldus Van Nistelrooy, die de indruk heeft dat de doelman mentaal steviger in zijn schoenen staat.

„Hij is natuurlijk weer een jaar verder. Bij Sparta in de beker liet hij een bal los, maar daarop was zijn reactie heel stabiel. Dat was een geweldig signaal, dat hij daarin stappen heeft gemaakt”, aldus de PSV-trainer, die tegen RKC nog niet kan beschikken over Savio en Thorgan Hazard. De inzetbaarheid van Guus Til, die uitviel tegen ADO, en Mauro Junior, die de training vrijdag heeft moeten afbreken, is twijfelachtig.