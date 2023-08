Max Verstappen: ’Die laatste ronde was erg fijn’

„Het was heel lastig vandaag”, aldus Verstappen, enorm toegejuicht door het eerder op de dag natgeregende publiek in Zandvoort. „We startten op de natte baan op de intermediates, maar ook het nieuwe asfalt is sowieso al vrij glad. Het gaat er dan om, om je rondjes te rijden en uit de problemen te blijven. Dat lukte gelukkig. Ook op het einde was het nog lastig, want op sommige plekken was er maar één droge lijn. Maar die laatste ronde was erg fijn.”

Verstappen kwam in Q3 eerst nog op de intermediates naar buiten, maar de baan bleek toen al droog genoeg voor de slicks. „Dit is de eerste keer dat we hier rijden onder deze condities, dus misschien hadden we het met de wind en zon een beetje onderschat hoe snel het zou opdrogen. Dat zijn lessen voor de toekomst. Uiteindelijk hebben we het goed aangepakt.”

Zondag (15.00 uur) begint Verstappen dus voor het derde jaar op rij vanaf pole position. Lando Norris zette de tweede tijd neer en start dus naast zijn vriend op de eerste rij. „Je hoopt altijd dat Max een fout maakt, maar dat deed-ie weer niet”, glimlachte de in Zandvoort eveneens populaire Norris.

Ook nummer drie George Russell (Mercedes) legde zich al neer bij een zege van Verstappen op zondag. „Max heeft vast weer zijn vertrouwde zondagsrit en kan zwaaien naar het publiek. Hopelijk kunnen we daarachter het gevecht aangaan.”