Tunnel in stadion in Tel Aviv met desinfecterende nevel tegen corona

In de tunnel bevinden zich detectoren die signaleren als er iemand binnenkomt. Vervolgens treedt er een pomp in werking die 15 seconden lang een desinfecterende nevel de ruimte in sproeit.

Voetballers zijn overiegsn niet verplicht door de tunnel te lopen. „De meeste mensen gaan er wel doorheen. Ze voelen zich zo een stuk veiliger”, aldus Eran Druker van het bedrijf achter de tunnel. „We genezen het coronavirus niet, maar we vechten tegen de verspreiding ervan.”