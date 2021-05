Verdeeldheid in selectie PSV door conflict Israël

Op Instagram spreekt de Israëlische PSV-spits Eran Zahavi, wiens familie afgelopen weekeinde het slachtoffer werd van een overval in Amsterdam, zich uit over de situatie in zijn land. Hij deelt meerdere berichten uit de media over de 300 raketten die vanuit Gaza richting Tel Aviv werden gelanceerd.

Zijn ploeggenoten Mohamed Ihattaren, Jordan Teze, Pablo Rosario maken zich juist sterk voor de Palestijnse zaak lijken aan de kant van de Palestijnen te staan. De jongelingen van de Eindhovense delen een bericht met de tekst: „Je hoeft geen moslim te staan om op te staan voor Gaza. Daar hoef je alleen een mens voor te zijn.”

De tekst die wordt gedeeld door Pablo Rosario, Mohamed Ihattaren en Jordan Teze Ⓒ Instagram