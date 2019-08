Horrorblessure Van Aert erger dan gedacht

De Belg moet nog drie weken rusten voordat hij daadwerkelijk kan beginnen met revalideren. En dan nog zal het heel lang duren voordat hij weer op zijn oude niveau is.

Bronnen rondom de coureur stellen in gesprek met de Belgische krant Het Nieuwsblad dat Van Aert komende winter niet de strijd met Mathieu van der Poel aan kan gaan in de modder. „Het wordt al een moeilijke klus om Wout tegen het voorjaar weer op zijn oude niveau te krijgen”, zo tekent het dagblad op.

"Moeilijke klus om Wout tegen het voorjaar weer op oude niveau te krijgen"

De 24-jarige Van Aert bevestigt dat hij nog wel even zoet is met zijn blessure. Bij een val in de dertiende etappe van de Tour de France, een tijdrit, liep hij schade aan spierweefsel in zijn rechterbeen op. De heup van de wielrenner werd door een hek opengereten.

De kwetsuur heeft een grotere impact dan vooraf gedacht, weet Het Nieuwsblad. Iets te vroeg beginnen revalideren, kan fataal zijn voor het vervolg van zijn carrière, zo luidt het commentaar. „Het begint te verbeteren, maar dan pas zal ik mij weer echt sportman voelen”, stelt Van Aert, doelend op het moment dat hij kan beginnen aan zijn revalidatie.

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma bevestigt die lezing. „In een revalidatie heb je twee fases: de medische revalidatie en de sportieve revalidatie. Pas als de wond en de blessure helemaal zijn geheeld, kunnen we overgaan tot de sportieve revalidatie en de spieropbouw. We moeten geduld hebben”, zegt Merijn Zeeman.

„Normaal duurt het tien tot twaalf weken voor een renner van nul weer in topvorm geraakt. Maar omdat we in het geval van Wout nog steeds niet weten hoe de blessure evolueert, kunnen we ons niet uitspreken over een termijn.”

Horrorblessure

Mathieu Heijboer was in de buurt toen Van Aert tegen de grond klapte. „Ik denk dat hij met zijn heup in een haak is blijven hangen”, verklaarde de tijdritcoach na afloop. Heijboer trok direct een spandoek van een hek om de wond te bedekken. „Die zag er vreselijk uit. Zo hoefde hij daar niet naar te kijken”, aldus Heijboer over de horrorblessure van Van Aert.

Van Aert was in Frankrijk juist bezig aan een uitstekend Tour-debuut. Met zijn ploeg won hij de ploegentijdrit op dag twee en in de tiende etappe versloeg hij Elia Viviani en Caleb Ewan in een sprint.

Wout van Aert won de tiende etappe van de Tour de France. Ⓒ Reuters