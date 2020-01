Sturing moet afrekenen met erfenis Slutsky

Edward Sturing tijdens een training van de Arnhemmers. Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - De vijfde periode van Edward Sturing als trainer van Vitesse begon afgelopen week in het Portugese Alcantarilha, waar hij zijn stempel heeft proberen te drukken op de groep die zo’n wisselvallige eerste seizoenshelft kende. „We hebben hard gewerkt, maar iedereen is wel fit mee teruggekeerd en dat is heel belangrijk. Op zo’n trainingskamp moet je altijd oppassen dat je een groep niet overbelast”, aldus Sturing, die zijn ploeg momenteel op Papendal voorbereidt op de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, waarmee zaterdag de tweede seizoenshelft voor Vitesse van start gaat.