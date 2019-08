Opnieuw conflict in biljartwereld, Aziaten doen machtsgreep

Daar ligt de Europese poolfederatie (EPBF) overhoop met de International Chinese Eight-ball Association (ICEA). De onderhandelingen tussen beide organisatie over samenwerking zijn door de EPBF stopgezet, omdat de Chinese organisatie steeds met nieuwe eisen en voorwaarden kwam. De EPBF heeft in een verklaring gewaarschuwd dat het deelnemen aan Chinese Eight-ball-toernooien uitsluiting van officiële kampioenschappen tot gevolg zal hebben.

Spijt

De EPBF schrijft: „Elk federatielid van de EPBF en/of speler die ervoor kiest om deze evenementen te steunen of te spelen, wordt geacht niet meer geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de EPBF en zal daarom niet meer worden toegelaten tot toekomstige EPBF-evenementen (Euro-Tour en Europese Kampioenschappen) tot 2020. Het is met spijt dat de raad van bestuur van de EPBF dit soort sterke ’instrumenten’ moet gebruiken, maar na het gedrag van ICEA vinden we dat dit is wat we moeten doen”, aldus de poolfederatie.

De Chinese organisatie wil een eigen Euro-tour opzetten en heeft hiervoor al organisaties gecontracteerd. De Koninklijke Nederlandse Biljartbond, die onlangs het Chinese Eight-ball in ons land heeft geïntroduceerd, gaat in overleg met de Europese bond.