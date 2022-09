Mercedes-teambaas Toto Wolff: ’Red Bull wordt al maanden onderzocht’

Eerder op de vrijdag lekte uit dat enkele teams vermoedelijk het budgetplafond van 2021 (145 miljoen dollar) hebben overschreden. De pijlen werden daarop gericht op Red Bull Racing en Aston Martin.

Gezien de afloop van het vorige seizoen, waarin Max Verstappen de titel pakte, koren op de molen van Mercedes. Red Bull-teambaas Christian Horner verklaarde in Singapore dat volgens hem zijn team binnen het budgetplafond was gebleven. Ook topadviseur Helmut Marko zei niet bezorgd te zijn.

Vraagtekens Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff zet daar zijn vraagtekens bij. „Grappig dat Christian dat zegt, want ze worden al maandenlang onderzocht”, stelt de Oostenrijker tegenover Sky Sports. „Ik denk dat hij niet praat met zijn financieel directeur. We horen dat er één team wordt onderzocht voor een minimale overschrijding, terwijl een ander team er flink overheen is gegaan. Dat is een publiek geheim in de paddock.”

Wat wordt de straf?

De vraag is nu, als er sprake is van een overschrijding, hoe hoog de straf zal zijn. Wie onder de vijf procent blijft (ruim zeven miljoen dollar) riskeert vermoedelijk een boete of punten in mindering over het huidige seizoen. Ook kan een boete nog invloed hebben op het budget van een team voor 2023.

Wolff zei eerder op de dag al dat hij er vanuit gaat dat de FIA krachtig optreedt als blijkt dat teams de regel hebben overtreden.