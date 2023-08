Doodvermoeide Mads Pedersen wint dag na Ronde van Denemarken ook de Bemer Cyclassics

De Bemer Cyclassics eindigt doorgaans in een massasprint, maar de Amerikaan Brandon McNulty wist dat nu bijna te voorkomen. De renner van UAE Team Emirates zat in de kopgroep van vier die op zo'n 15 kilometer van de finish ontstond tijdens de laatste afdaling van de Waseberg. McNulty probeerde in de laatste kilometer solo naar de winst te rijden, maar op 200 meter van de streep kwam het voorste deel van het peloton hem voorbij rijden.

Geen massasprint

Van een echte massasprint was geen sprake. Pedersen kon na al zijn inspanningen van de afgelopen dagen in Denemarken amper meer op de pedalen gaan staan, maar hij bleek wel de sterkste. De aanstormende Van Poppel (Bora-hansgrohe) kwam net te laat om de wereldkampioen van 2019 te passeren. Elia Viviani, de Italiaanse sprinter die in 2017, 2018 en 2019 zegevierde in Hamburg, moest genoegen nemen met de derde plaats.

Pedersen volgt de Oostenrijker Marco Haller op als winnaar van de Bemer Cyclassics. In 2020 en 2021 werd de koers niet verreden vanwege de coronacrisis.

Bekijk hier de zege van Pedersen.