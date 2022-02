Kimberley Bos: ’Als je skeleton wil uitproberen, meld je aan’

Ze bezorgde Nederland de eerste olympische medaille in een wintersport waarin we tot aan de vorige Olympische Spelen van 2018 niet eens meededen. „Ik ben superblij. Ik mag deze mee naar huis nemen”, reageerde ze met de grote bronzen medaille van de Spelen van Beijing voor zich uit.

Bos beaamde dat deze medaille heel veel voor haar betekende. „Ik denk dat dit ook heel veel zegt over doorzettingsvermogen en veerkracht. Na de eerste run vrijdag stond ik tiende en dat was niet ideaal. Maar we hebben niet opgegeven en gezocht waar het beter kon en hebben er brons uitgesleept.”

De skeletonster hoopt dat haar succes de sport wat bekender maakt in Nederland. „Ik hoop dat er nieuwe atleten komen. Het is een geweldige sport en we kunnen het als Nederland ook goed, dat heb ik denk ik wel bewezen. Het zou heel mooi zijn dat als ik stop er iemand is die het stokje kan overnemen. Als je het wil uitproberen, meld je aan.”

Chef de mission Verheijen heel trots

Chef de mission Carl Verheijen kon zijn geluk niet op met de unieke bronzen medaille van Bos. „Ze heeft het geweldig gedaan. We mogen heel trots op haar zijn”, zei hij.

„Uniek, de eerste bob- en skeletonmedaille die we hebben en voor het eerst dat wij op drie disciplines een medaille hebben. Ik vind het persoonlijk heel leuk dat ik Kimberley tien jaar geleden derde heb zien worden op de jeugd-Olympische Spelen, waar ik voor het eerst chef de mission was.” Bos deed op de olympische jeugdwinterspelen in 2012 nog mee als bobsleester.

