VIDEO Max Verstappen nu al op ’pole’ in Zandvoort

Samen met Yuki Tsunoda reed Verstappen achteruit over het circuit. De DAF’s waren gehuld in de kleuren van Red Bull Racing en AlphaTauri en hebben een zogenaamde variomatic-transmissie. Dat houdt in dat ze slechts twee versnellingen hebben en vooruit net zo hard rijden als achteruit.

Verstappen liet ook in de DAF zien in blakende vorm te steken, want hij versloeg Tsunoda en pakte pole position…

De beelden zullen woensdagochtend worden verspreid via het internationale YouTube-kanaal van Red Bull en zijn dan ook te bekijken op Telegraaf.nl.

