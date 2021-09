GLORY heeft vechtkaart Collision 3 rond: partij Hamicha toegevoegd

De 25-jarige Hamicha, die eigenlijk Mohamed Mezouari heet, is de als eerste geplaatste vechter in de weltergewichtdivisie van GLORY. De Amsterdammer, vechtend onder Marokkaanse vlag, moet alleen kampioen Cédric Doumbé voor zich dulden. Hamicha won 38 van zijn 42 partijen. Maar liefst 28 keer deed hij dat door middel van een knock-out.

De 29-jarige Danenberg, geboren en getogen in Hoorn, kwam voor het laatst in actie in mei 2019. In zes van zijn acht GLORY-partijen trok hij aan het langste eind.

In totaal staan er op zaterdag 23 oktober tijdens Collision 3 elf gevechten op het programma. Naast het hoofdgevecht tussen Verhoeven en Overeem, springt ook de partij tussen Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi in het oog.

Programma: