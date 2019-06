Redder in nood, maar geen suikeroom van Roda JC

Ⓒ BSR/SOCCRATES

KERKRADE - Hij wordt de redder in nood genoemd, maar moet zeker niet gezien worden als de nieuwe suikeroom van Roda JC. De Mexicaanse investeerder Mauricio Garcia de la Vega heeft het aandelenpakket van 80 procent van clubeigenaar Frits Schrouff overgenomen, omdat hij denkt dat er met de Limburgse voetbalclub geld te verdienen valt. De overige 20 procent van de aandelen blijft in bezit van de Zwitserse Rus Aleksei Korotaev. Hierdoor is Roda JC volledig in buitenlandse handen gekomen.