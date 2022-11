Costa Rica helpt Duitsland met verrassende zege op Japan

Japan lag na de overwinning op Duitsland op pole position om de achtste finales te bereiken, zeker gezien het erbarmelijke spel dat voor tegenstander Costa Rica in het eerste groepsduel had geleid tot een monsternederlaag van 7-0 tegen Spanje.

Zeker van een plek in de volgende ronde zouden de Aziaten pas na eventueel puntverlies van Duitsland later op de dag zijn, maar het lag in de lijn der verwachting dat de ploeg van bondscoach Futoshi Ikeda tegen Costa Rica het initiatief zou pakken. Desalniettemin ontvouwde zich een stroperige eerste helft. Kansjes waren er wel, maar het spel was vooral erg slordig. Met balverlies troef aan beide kanten eindigde de eerste helft dan ook zoals hij begon.

Ritsu Doan, oud-PSV’er, stond in de basis bij Japan. Ⓒ ANP/HH

Direct na rust moest Costa Rica-doelman Keylor Navas in actie komen op een venijnige bal van Hidemasa Morita. Dat leek een wat meer enerverende tweede helft in te leiden, maar niets bleek minder waar. Hoewel Japan de bovenliggende partij bleef en de druk er bij vlagen flink op hield bleven echte kansen uit.

Naarmate de tijd verstreek ging Costa Rica bij het uitblijven van tegentreffers geloven in een resultaat. Aan de bal bleef het daarbij slordig, maar de eerste de beste echte mogelijkheid was het wel direct raak voor het land uit Centraal-Amerika. Na slecht uitverdedigen bij Japan kwam de bal terecht bij Keysher Spence, die met een soort halve lob doelman Shuichi Gonda verschalkte. De goalie ging daarbij niet vrijuit.

Gezien de kansendroogte gedurende de rest van het duel lag het niet in de lijn der verwachting dat Japan alsnog zou gaan scoren, al ontstonden er nog enkele hachelijke momenten voor de neus van Navas. Costa Rica hield echter stand en gooit de verhoudingen in Groep E dus volledig op de schop.

In Duitsland zal de uitslag met gejuich worden ontvangen. Mochten de Duitsers later op zondag van Spanje winnen, dan gaan de vier landen in de groep een meer dan spannende ontknoping tegemoet. Zelfs bij een nederlaag maken onze Oosterburen echter nog aanspraak op de achtste finale.