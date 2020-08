Richairo Zivkovic traint mee met FC Groningen

Zivkovic heeft van zijn Chinese werkgever Changchun Yatai toestemming gekregen om zijn conditie op peil te houden bij de club waarbij hij eind 2012 als 16-jarige debuteerde in de hoofdmacht.

Competitie stil

De Nederlandse jeugdinternational heeft nog een contract voor anderhalf jaar bij de ploeg die uitkomt op het tweede niveau in China. Omdat die competitie momenteel stil ligt, heeft Zivkovic gevraagd of hij bij Groningen mag meetrainen. Van een eventuele transfer naar Groningen is volgens de club momenteel geen sprake, al kan Buijs nog wel een spits gebruiken.

Zivkovic speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor Sheffield United. Hij kwam vijf keer als invaller in actie in de Premier League.

Robben afgetroefd

Met een leeftijd van 16 jaar en 332 dagen is Zivkovic de jongste doelpuntenmaker ooit van FC Groningen. De spits nam dat record over van Arjen Robben, de nu 36-jarige routinier die onlangs zijn profcarrière weer oppakte bij de Trots van het Noorden.

Na elf doelpunten in veertig wedstrijden stapte Zivkovic in 2014 over naar Ajax, maar een echte doorbraak bleef uit in Amsterdam. De aanvaller speelde op huurbasis voor Willem II en FC Utrecht en verhuisde in 2017 naar KV Oostende. Twee jaar later ging hij naar China.