Van Nistelrooy baalt van ruime nederlaag: ’De kaarten liggen nu zo’

PSV hielp Arminia in het zadel. Een terugspeelbal van Marco van Ginkel, die sowieso geen gelukkige wedstrijd speelde, mislukte totaal, waardoor de nieuwe doelman Walter Benitez de bal met een uiterste krachtsinspanning onder de lat moest wegtikken. De Duitse arbiter beoordeelde de situatie als een bewuste terugspeelbal en kende een indirecte terugspeelbal op enkele meters van het doel toe, een buitenkans die door Arminia werd benut.

Vermoeid

„We begonnen heel slecht en de manier waarop we het eerste doelpunt weggeven, slaat nergens op. We speelden ongelukkig en leden veel balverlies. Ik vond ons ook wel wat vermoeider dan de tegenpartij. Zij zijn ook al klaar in de voorbereiding, terwijl wij vijf spelers hebben die pas de eerste week erop hebben zitten. Zij hebben nu 45 minuten gespeeld. We toonden wel bepaalde intenties, maar het kwam er nog niet uit. Ook door de fitheid. Maar het is wel fijn dat ze fit zijn gebleven na de eerste week. Dat is het allerbelangrijkste. Dit is wel iets om mee te nemen en op te reageren”, aldus de PSV-trainer na het duel in Gütersloh.

Over drie weken staat het eerste officiële duel van het seizoen 2022-2023 al op het programma met het duel om de Johan Cruijff Schaal met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Een paar dagen later wordt het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League gespeeld. Die voorrondes – PSV moet er twee overleven om de groepsfase van de Champions League te bereiken – zijn van het grootste belang vanuit financieel oogpunt. Op basis van wat PSV tegen Arminia Bielefeld liet zien, is er nog veel werk aan de winkel voor Van Nistelrooy en zijn staf.

Statisch

„We weten nu waar we staan. We moeten het nog verder opbouwen, maar in de eerste helft was het erg statisch. Na rust was dat wat beter, maar dat is ook een ploeg die al wat langer samenspeelt. We hadden nog wel wat individuele acties met de ballen van Noni Madueke en Guus Til. Dat waren de hoogtepuntjes van de eerste helft. Het ontbreekt nog aan een goede onderlinge afstemming, het is ook een nieuw team. Er waren nog veel misverstanden. En er zat ook wat vermoeidheid in vanuit de eerste week. Ik had een andere wedstrijd verwacht na de trainingsweek, maar de kaarten liggen op dit moment zo. Hier moeten we nu op doorgaan. Er is een aantal dingen waar je iets positiefs uit kunt halen, maar 4-0 is gewoon een slecht resultaat. We willen de zaken snel voor elkaar hebben, maar dat is er in deze oefenwedstrijd niet uitgekomen.”