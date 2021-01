Video: Nu al het mooiste doelpunt van het jaar?

Voetbal

Video: Keuken Kampioen Divisie start 2021 met wereldgoal Kevin Jansen

Amper een minuut was de Keuken Kampioen Divisie onderweg, toen een van de mooiste goals die we komend kalenderjaar in deze competitie zullen gaan zien gemaakt werd. Kevin Jansen zette met een heerlijke uithaal FC Dordrecht op voorsprong.