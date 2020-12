Live Eredivisie: Sparta ontvangt Emmen

Volg het duel hier via ons scorebord met uitgebreide en diepgaande statistieken.

Het veld van Sparta roept goede herinneringen op bij Emmen, want in het voorjaar van 2018 bewerkstelligden de Drenten daar de eerste promotie naar de Eredivisie via de nacompetitie. Momenteel is FC Emmen hekkensluiter op het hoogste niveau, Sparta staat tiende.

PROGRAMMA SPEELRONDE 11

Vrijdag

20.00 uur: Sparta Rotterdam - FC Emmen

Zaterdag

16.30 uur: RKC Waalwijk - VVV-Venlo

18.45 uur: Fortuna Sittard - Willem II

20.00 uur: Ajax - FC Twente

21.00 uur: PEC Zwolle - Vitesse

Zondag

12.15 uur: Feyenoord - Heracles almelo

14.30 uur: AZ - FC Groningen

14.30 uur: FC Utrecht - ADO Den Haag

16.45 uur: SC Heerenveen - PSV