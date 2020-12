Live: Fortuna Sittard-Willem II

Bekijk hier op ons scorebord de opstellingen, doelpuntenmakers en uitgebreide statistieken.

RKC Waalwijk en VVV- Venlo openden vanaf 16.30 uur het bal met een duel in de middenmoot. Vorige week verraste RKC door FC Twente op eigen veld met 2-0 te verslaan en ook nu werden de drie punten gepakt: 3-2.

Fred Grim, trainer RKC Ⓒ BSR Agency

Datzelfde Twente moet vanaf 20.00 uur aan de bak tegen koploper Ajax. „Een grote wedstrijd”, zegt trainer Ron Jans over de confrontatie. „Er wordt gesproken dat Ajax te weinig weerstand krijgt in de Nederlandse competitie, maar wij willen bewijzen dat ze wel weerstand kunnen krijgen in de Eredivisie. Dat is onze taak.” Tussendoor ontvangt Fortuna Sittard nog Willem II.

PEC Zwolle en Vitesse, de nummer twee in de Eredivisie op 2 punten achterstand van Ajax, sluiten de voetbalavond af.

Caner Cavlan baalt van de nederlaag van FC Emmen op Het Kasteel. Ⓒ ANP

Uitslagen en programma speelronde 11

Vrijdag

20.00 uur: Sparta Rotterdam - FC Emmen 2-1

Zaterdag

16.30 uur: RKC Waalwijk - VVV-Venlo 3-2

18.45 uur: Fortuna Sittard - Willem II

20.00 uur: Ajax - FC Twente

21.00 uur: PEC Zwolle - Vitesse

Zondag

12.15 uur: Feyenoord - Heracles almelo

14.30 uur: AZ - FC Groningen

14.30 uur: FC Utrecht - ADO Den Haag

16.45 uur: SC Heerenveen - PSV