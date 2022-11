WK darts start bijna, maar nachtmerrie voor wereldkampioen Peter Wright blijft duren

„Jo werd naar het ziekenhuis gebracht tijdens het eerste weekend van de Grand Slam”, aldus de Schot vorig week. „Ze had zo veel pijn en vertelde mij dat ze vreesde dat ze zou sterven. Net omdat de pijn zo erg was. Eerst dachten de dokters dat ze gewoon uitgeput was na het verwijderen van haar galblaas en een hysterectomie. Maar blijkbaar werd de pijn veroorzaakt door een scheur in de galbuis, waardoor er galvloeistof in haar lichaam lekte.”

Even leek het de goeie kant op te gaan. Afgelopen weekend meldde ’Snakebite’ - die zich had afgemeld voor de Players Championship Finals - dat zijn vrouw na een kleine twee weken eindelijk opnieuw naar huis mocht.

Maar enkele dagen later moest Wright toezien hoe Joanne opnieuw werd opgenomen. „Moest maandag met spoed naar het ziekenhuis en zijn vandaag weer terug voor een CT-scan. Zodra er een bed beschikbaar is, wordt ze weer opgenomen op een afdeling”, aldus de Schot, die binnen twee weken zijn wereldtitel wil verdedigen in Londen. Maar zijn voorbereiding op het WK blijkt tot nu toe een ware nachtmerrie.

