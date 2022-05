Formule 1-festijn in Miami: ’first pitch’ voor Verstappen, Hamilton golft met Brady

„Ik denk dat dit een pretty crazy weekeinde gaat worden!”, verklaarde de Red Bull-coureur in aanloop al. ,,Ik kijk er heel erg naar uit om in Miami te rijden. Ik hoop op een opwindend weekeinde. Miami is een erg leuke stad en een zeer interessante locatie voor een F1-race. Ik denk dat iedereen naar dit evenement uitkijkt. Niet alleen de rijders, maar ook de fans.”

Ook Lewis Hamilton ging op pad. De zevenvoudig wereldkampioen deed samen met zevenvoudig Super Bowl-winnaar Tom Brady mee aan een golftoernooi, dat plaatsvond bij de Miami Beach Golf Club, De twee vormden een team en namen het op tegen onder anderen voormalig American Football-speler Marcus Allen. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly dineerde met Michael Jordan.

(Tekst loopt door onder tweets...)

Ploegenpresentatie

De coureurs en teambazen meldden zich woensdag ook bij het stadion van de Miami Dolphins, gelegen op het circuitpark. Gezamenlijk gingen ze tijdens een heuse ’ploegenpresentatie’, waar velen fans op afkwamen, op het podium op de foto.

De Grand Prix van Miami is uitverkocht. In totaal worden er over drie dagen 240.000 toeschouwers verwacht.

„Het is prachtig om te zien dat onze sport steeds groter wordt in de VS”, aldus Verstappen eerder deze week. „De teams doen hard hun best om de F1 te promoten en het helpt natuurlijk dat we steeds vaker deze kant optrekken”, aldus de 24-jarige Nederlander, die weet dat hij volgend jaar ook naar Las Vegas zal afreizen voor een GP.

Verstappen rijdt in Miami met een speciale helm. „Ik vind hem erg leuk, het is een van mijn favorieten.” Hij gaat in Florida op jacht naar zijn derde zege van het seizoen. Zijn achterstand op Leclerc bedraagt 27 punten.

Bekijk ook: Max Verstappen met speciale helm in Miami

Het 5,41 kilometer lange Miami International Autodrome ligt rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens, het onderkomen van NFL-club Miami Dolphins. Het snelle circuit bevat negentien bochten en drie rechte stukken. Naar verwachting rijden de coureurs 58 procent van het rondje vol gas. De topsnelheid zal rond de 320 kilometer per uur komen te liggen.

In Miami is het warm, met temperaturen rond de 30 graden. Wel is er bijna elke dag ook een kans op regen. De race is zondag om 21.30 uur en de eerste vrije training is vrijdag om 20.30 uur Nederlandse tijd.