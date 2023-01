Premium Het beste van De Telegraaf

Met opgeheven hoofd naar huis met brons Oranje-hockeyers spoelen WK-kater weg: ’In reguliere speeltijd door niemand verslagen’

Thierry Brinkman krijgt de felicitatie's na het scoren van de 1-3. Ⓒ ANP/HH

BHUBANESWAR - Met een razendknappe 3-1 zege op Australië in de ’kleine finale’ spoelden de spelers van het Nederlands elftal in Bhubaneswar de kater van de verloren halve eindstrijd tegen België met een ferme teug weg. Captain Thierry Brinkman bracht met twee voltreffers de verlossing tegen de Hockeyroos en WK-debutant Steijn van Heijningen kon nauwelijks geloven wat hij in de afgelopen twee weken had meegemaakt in India.