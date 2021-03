Heracles in extremis naast Sparta

De eerste helft was weinig enerverend. Kansen waren er niet, maar het af en toe waren de duels wat fel. Zo werd Heracles-speler Delano Burgzorg een keer flink geraakt door Adil Auassar. De aanvoerder van Sparta was ook verantwoordelijk voor de enige doelpoging voor rust.

De tweede helft was het bekijken meer waard. Het was Sparta dat in de 58e minuut de score opende. Lennart Thy, die zijn 100e wedstrijd in de Eredivisie speelde, kon de bal van dichtbij binnentikken na een vrije trap.

Vreugde bij Sparta na de 1-0 van Lennart Thy. Ⓒ HH/ANP

Even later had Abdou Harroui de voorsprong kunnen verdubbelen maar doelman Janis Blaswich bracht redding voor Heracles. Daarna waren de Rotterdammers nog dicht bij de 2-0 via Kasper Lunding Jakobsen, maar zijn schot kon op het nippertje worden geblokt door Michaël Heylen.

Heracles viert de 1-1van Rai Vloet. Ⓒ HH/ANP

Pas in de extra speeltijd werd het doel dan toch nog gevonden. Dit keer was het Heracles die de gelijkmaker scoorde via Rai Vloet die profiteerde van een blunder van Heylen.

