Marijke Groenewoud derde op 1500 meter, Takagi wint

De 23-jarige Friezin moest in Stavanger met 1.58,19 alleen de Japanse Miho Takagi en de Noorse Ragne Wiklund voor zich dulden. Takagi was overtuigend de beste met 1.56,55.

Groenewoud, de nummer vijf op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen in Beijing, bleef in haar rit de Chinese Qishi Li voor. Wiklund, vrijdag al verrassend de beste op de 3000 meter, dook met 1.57,49 als eerste onder haar tijd. Rijpma-De Jong, op de Spelen goed voor brons achter de gestopte Ireen Wüst en Takagi, kon daarna niet tippen aan de tijd van Wiklund. Met 1.58,52 eindigde ze als vijfde. Takagi was daarna wel sneller.

Joy Beune was net iets langzamer dan Rijpma-De Jong. Ze kwam tot 1.58,87. Dat was goed voor de zevende tijd. Jutta Leerdam moest een snelle start bekopen in de laatste ronde. De wereldkampioene sprint kwam tot 1.59,56 en dat leverde haar de tiende plaats op.