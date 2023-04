Bayern vernedert Dortmund in topper en pakt kop

Na een kwart wedstrijd stond het al 3-0 in München. In de 13e minuut werd de score geopend door Bayern, dat werd geholpen door een vreselijke blunder van Dortmund-doelman Gregor Kobel die de bal verkeerd beoordeelde.

De 2-0 en 3-0 kwamen op naam van Thomas Müller. De 33-jarige captain tikte zijn eerste doelpunt binnen nadat Matthijs de Ligt uit een corner op doel had gekopt. Bij de 3-0 schoot Müller raak nadat Kobel een schot van Sané niet onder controle had gekregen.

Kort na rust gleed Kingsley Coman de 4-0 binnen, waarna Emre Can uit een strafschop wat terugdeed. De penalty werd toegekend omdat Serge Gnabry een overtreding had begaan op Jude Bellingham.

De ingevallen Donyell Malen verkleinde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de marge tot twee door raak te volleren na een fraai een-tweetje met Raphaël Guerreiro. Voor Malen was het zijn derde doelpunt van het seizoen in de Bundesliga.

Malen viel in de rust in voor Julian Brandt. Aan de zijde van de thuisploeg mocht Ryan Gravenberch bij een 4-1-voorsprong in de ploeg komen voor Leon Goretzka. Daley Blind en Noussair Mazraoui kregen geen speeltijd van Tuchel, die van 2015 tot 2017 Borussia Dortmund onder zijn hoede had.

Bayern heeft nu 55 punten, 2 punten meer dan Dortmund. Er zijn nog acht duels te spelen. Borussia hoopt op de eerste landstitel sinds 2012. Sindsdien was Bayern steeds de beste van het land.

