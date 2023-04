Debuut trainer Tuchel kan niet beter Bayern vernedert Dortmund in topper en pakt kop

Matthijs de Ligt juicht mee na de 2-0 voor Bayern. Ⓒ AFP

Bayern München heeft Borussia Dortmund kansloos gelaten in de topper in de Bundesliga. Het werd 4-2 in de Allianz Arena, waar Bayern-trainer Thomas Tuchel - de opvolger van de ontslagen Julian Nagelsmann - voor het eerst op de bank zat. Door de overtuigende zege heeft Bayern de koppositie overgenomen van Dortmund.