DSM-wielrenner belandt in vechtpartij na verkeersruzie

Het is onbekend om welke DSM-rijder het gaat. Volgens Cycling Weekly, dat een video van het voorval in bezit heeft, zou de bestuurder de wielrenner hebben afgesneden.

Volgens de nieuwssite is op de beelden te zien hoe de man vervolgens uitstapt, de coureur bij de keel grijpt en van zijn fiets trekt. De DSM’er is duidelijk niet van de gewelddadigheden gediend en deelt als reactie een halfslachtige stoot uit. Hij valt echter op de grond en wordt vervolgens wederom bij zijn nekvel gegrepen door de automobilist. Daarna stopt de video.

De leiding van Team DSM heeft bevestigd dat de betreffende wielrenner aangifte heeft gedaan. Het team wil verder geen mededelingen over de zaak doen, aangezien die nu in handen is van de politie.

Bij DSM staan de Nederlanders Cees Bol, Thymen Arensman, Nils Eekhoff, Joris Nieuwenhuis en Martijn Tusveld onder contract.

Bekijk hieronder een foto van het incident: