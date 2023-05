Halep voor tweede keer aangeklaagd voor overtreding dopingregels

Halep is al sinds eind augustus vorig jaar, toen ze deelnam aan de US Open, niet meer in actie gekomen. De 31-jarige tennisster werd in oktober voorlopig geschorst. Volgens de ITIA werd bij haar tijdens de US Open het verboden middel Roxadustat gevonden.

Ontkenning

De tennisster heeft ontkend bewust een verboden middel te hebben gebruikt. Ze zegt bewijs te hebben dat sporen van de verboden stof in haar lichaam zouden zijn gekomen door het gebruik van een toegestaan supplement dat besmet was.

„We begrijpen dat de aankondiging van vandaag de toch al spraakmakende zaak nog complexer heeft gemaakt”, zei Nicole Sapstead van de ITIA. „Het zou ongepast zijn voor ons om commentaar te leveren voordat er een conclusie in het proces is.”

Halep mopperde vorige maand nog dat de hoorzitting met betrekking tot haar vermeende dopinggebruik was uitgesteld. Ze wil dat die snel plaatsvindt. De Roemeense won in 2018 Roland Garros en was een jaar later de beste op Wimbledon.