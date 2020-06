Verdeeldheid dubbelspelers over doorgaan US Open: ’Ik voorspel een zooitje’

De nummer 17 van de wereldranglijst voor dubbelspelers zet veel vraagtekens bij de herziene kalender die woensdag door de ATP werd bekendgemaakt. Zeker voor wat betreft de US Open heeft hij zijn twijfels.

„Titelverdedigers Juan Sebastián Cabal en Robert Farah kunnen bijvoorbeeld hun land niet uit tot en met 1 september. Het zou uiteraard niet eerlijk zijn als zij hun punten van 2019 niet kunnen verdedigen”, aldus Koolhof.

„Het is sowieso even afwachten wat er met de punten gaat gebeuren, want dat zal ingewikkeld worden, zeker omdat er maar een select groepje mag spelen op de US Open”, zegt Koolhof. Er worden maar 32 koppels toegelaten tot het hoofdtoernooi, waar normaal gesproken 64 duo’s worden geaccepteerd.

„Verder is het bijna onmogelijk om alle toernooien achter elkaar te spelen. In Europa beginnen is voor mij ook een optie, maar dat overleg ik binnenkort met mijn dubbelpartner Nikola Mektic. De nieuwe kalender ziet er op papier allemaal leuk uit, maar er zitten een hoop haken en ogen aan. Want wat als je positief op corona wordt getest in New York? Dan mis je zo de toernooien die daarna volgen. Het gaat een zooitje worden.” Na de US Open is er een geïmproviseerd Europees gravelseizoen.

Schuurs opgetogen

Demi Schuurs reageerde opgetogen op het nieuws dat het tenniscircuit in augustus weer wordt hervat. De dubbelspecialiste is voornemens af te reizen naar New York voor de US Open.

„Ik ben heel erg blij met het nieuws, want ik ben iemand die graag wedstrijden speelt en de competitie aangaat”, aldus de 26-jarige Schuurs. „Ik ben inmiddels weer aan het opbouwen richting augustus.” De voorbije maanden trainde Schuurs in de achtertuin van Sjeng Schalken, omdat de trainingsaccommodaties niet toegankelijk waren.

Demi Schuurs

„Het doorgaan van de US Open was het eerste positieve nieuws, al is nog helemaal niks zeker. Maar ik juich niet te vroeg, want ik ben benieuwd wat de organisatie doet als meerdere spelers uit de top 10 zich alsnog afmelden. Het zal een heel andere trip worden dan we gewend zijn. Het zal een lange maand worden in New York.” In aanloop naar de US Open wordt op hetzelfde complex ook het gecombineerde toernooi van Cincinnati gespeeld.

Ook Matwé Middelkoop is van plan af te reizen naar de Verenigde Staten voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar.