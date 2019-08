Live Extra: AZ in verlenging tegen negen man

Volg de drie duels van de Nederlandse ploegen op de via onze livewwidget.

AZ moet in Antwerpen een 1-1 gelijkspel goedmaken. Na negentig minuten spelen stond dezelfde score op het wedstrijdformulier.

Verlenging moet het verschil gaan maken. De Belgen staan overigens met negen man in het veld.

De loting voor de groepsfase van de Europa League begint vrijdag in Monaco om 13.00 uur.

AZ

AZ-trainer Arne Slot heeft Stijn Wuytens een basisplaats gegeven voor de beslissende wedstrijd in de play-offs van de Europa League tegen Royal Antwerp FC. In de heenwedstrijd tegen zijn landgenoten ontbrak de Belgische verdediger. Hij werd in Enschede vervangen door de Griek Pantelis Hatzidiakos, die nu op de bank begint.

Verder heeft Slot geen wijzigingen doorgevoerd in vergelijking met de eerste wedstrijd tegen Antwerp FC, die in 1-1 eindigde. Myron Boadu maakte toen in de slotfase het doelpunt van AZ.

AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Ouwejan; Stengs, Boadu, Idrissi.

Feyenoord

Feyenoord heeft zich verzekerd van nog minimaal zes Europese wedstrijden. De ploeg van trainer Jaap Stam won ook de return in de play-offs tegen Hapoel Beer Sheva met 3-0 en plaatste zich zo voor de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi. Feyenoord had vorige week voor eigen publiek met dezelfde cijfers gewonnen van de Israëlische club.

De Rotterdamse doelpunten kwamen in de tweede helft van Orkun Kökcü, Steven Berghuis en invaller Wouter Burger.

PSV

Eerder op de donderdagavond verzekerde PSV zich van de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Mark van Bommel won op Cyprus met 4-0 van Apollon Limassol, nadat het vorige week ook al met 3-0 de sterkste was. Mohamed Ihattaren, Kostas Mitroglou en Donyell Malen (twee keer) troffen doel voor PSV.

