Live Extra: PSV, Feyenoord en AZ jagen op Europa League

Volg de drie duels van de Nederlandse ploegen op de via onze livewwidget.

De Eindhovenaren en Rotterdammers staan er goed voor. PSV won vorige week de thuiswedstrijd tegen Apollon Limassol met 3-0 en Feyenoord versloeg in De Kuip met dezelfde cijfers Hapoel Beer Sheva. De uitgangspositie van AZ is na de 1-1 in Enschede tegen Royal Antwerp heel wat minder florissant.

PSV heeft namens Nederland de voetbalavond in de play-offs van de Europa League afgetrapt. De return in Nicosia is om 19.00 uur begonnen. Het eigen stadion van de Cyprioten in Limassol voldoet niet aan de richtlijnen van de UEFA.

Ook het stadion van Antwerp is door de UEFA ongeschikt verklaard voor Europees voetbal, vanwege een verbouwing. Het duel met AZ wordt gespeeld in Brussel en is om 19.30 van start gegaan. Op dezelfde (Nederlandse) tijd is in Israël Feyenoord aan de Europa League-missie begonnen.

De loting voor de groepsfase van de Europa League begint vrijdag in Monaco om 13.00 uur.

PSV

Jorrit Hendrix neemt bij PSV de plek over van de geblesseerde Steven Bergwijn, die ontbreekt in het GSP-stadion van Nicosia, waar Ajax vorige week met 0-0 gelijkspeelde tegen APOEL in de laatste voorronde van de Champions League.

Trainer Mark van Bommel heeft zijn elftal verder ongewijzigd gelaten ten opzichte van vorige week, toen PSV voor eigen publiek met 3-0 won van Apollon Limassol. De Franse linksback Olivier Boscagli start opnieuw in de basis. De voorhoede bestaat uit Mohamed Ihattaren, Donyell Malen en Cody Gakpo. Als PSV niet instort, plaatst de ploeg uit Eindhoven zich voor de groepsfase van de Europa League.

PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Gutierrez, Hendrix; Ihattaren, Malen, Gakpo.

Feyenoord

Jaap Stam houdt bij Feyenoord vast aan de ploeg die in De Kuip met 3-0 won van Hapoel Beer Sheva, vooral dankzij twee doelpunten na rust van Leroy Fer.

Feyenoord kon zich een week lang voorbereiden op de return in het bloedhete Beer Sheva. De KNVB besloot de competitiewedstrijden uit de vierde speelronde van de clubs die nog meedoen aan Europees voetbal te schrappen, zodat ze zich volledig konden richten op de beslissende play-offduels.

Bij Hapoel Beer Sheva ontbreekt de geschorste spits Nigel Hasselbaink. De oud-speler van Excelsior had vorige week nog een basisplaats.

Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Tapia, Kökcü, Fer; Berghuis, Narsingh, Larsson.

AZ

AZ-trainer Arne Slot heeft Stijn Wuytens een basisplaats gegeven voor de beslissende wedstrijd in de play-offs van de Europa League tegen Royal Antwerp FC. In de heenwedstrijd tegen zijn landgenoten ontbrak de Belgische verdediger. Hij werd in Enschede vervangen door de Griek Pantelis Hatzidiakos, die nu op de bank begint.

Verder heeft Slot geen wijzigingen doorgevoerd in vergelijking met de eerste wedstrijd tegen Antwerp FC, die in 1-1 eindigde. Myron Boadu maakte toen in de slotfase het doelpunt van AZ.

AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Ouwejan; Stengs, Boadu, Idrissi.