Topavond Nederlandse clubs in Europa League

PSV en Feyenoord hadden zich in eigen huis al naar een goede uitgangspositie gespeeld. Beide ploegen wonnen met 3-0 van respectievelijk Apollon Limasol en Hapoel Beër Sheva. AZ had een zwaardere klus te klaren. ’Thuis’, in het stadion van FC Twente, bleven de Alkmaarders steken op 1-1 tegen Antwerp FC. PSV en Feyenoord wonnen wederom ruim van hun opponent, terwijl AZ op miraculeuze wijze als winnaar uit de bus kwam.

De loting voor de groepsfase van de Europa League begint vrijdag in Monaco om 13.00 uur.

PSV

In het GSP-stadion in Nicosia bleven doelpunten lang uit. Apollon Limassol moest komen, maar de Cyprioten werden slechts sporadisch gevaarlijk. Tussen de 72e en 78e minuut sloeg PSV wel drie keer toe, via Mohamed Ihattaren, invaller Kostas Mitroglou en Donyell Malen, die in blessuretijd ook de 0-4 binnenschoot.

Donyell Malen was de gevierde man bij PSV. Ⓒ BSR/Soccrates

PSV drukte het kwaliteitsverschil in de tweede helft uit in drie doelpunten. De Griekse spits Mitroglou had als invaller slechts 2 minuten nodig om zijn eerste PSV-treffer binnen te tikken. Malen, de aangever bij de goals van Ihattaren en Mitroglou, rondde even later een passje van de ingevallen debutant Amar Catic af en kwam in de extra tijd nogmaals tot scoren.

Het lukte de formatie van Mark van Bommel niet om de Champions League te bereiken. PSV verloor in de tweede voorronde van het Zwitserse FC Basel. Een niveau lager lukte het PSV wel om de groepsfase te halen.

Feyenoord

Ondanks de duidelijke uitslag in De Kuip had Hapoel Beer Sheva de hoop op een plek in de Europa League duidelijk nog niet opgegeven. Zonder de geschorste spits Nigel Hasselbaink startte de thuisclub fel, maar doelman Kenneth Vermeer voorkwam een vroeg doelpunt. In de enerverende openingsfase kreeg Feyenoord zelf ook heel wat kansen, vooral via Luciano Narsingh. De ’gelegenheidsspits’ verzuimde echter het tweeluik al te beslissen.

Kort voor rust kwam Hapoel Beer Sheva met tien man te staan, omdat Hanan Maman rood kreeg voor een opstootje. Terwijl de bal al weg was, beukte hij Ridgeciano Haps, die net weer overeind wilde krabbelen na een duel, omver.

Doelpuntenmakers Steven Berghuis (l) en Wout Burger vieren feest. Ⓒ BSR/Soccrates

Feyenoord buitte de overtalsituatie in de tweede helft uit. Amper een minuut na rust opende Orkun Kökcü op aangeven van de opgestoomde rechtsback Rick Karsdorp de score. Karsdorp stuurde even later Steven Berghuis diep. De aanvaller schoot na de nodige kapbewegingen de 0-2 binnen. Wouter Burger, ingevallen voor Kökcü, tekende voor de mooiste treffer. Het 18-jarige talent speelde zichzelf vrij met een balletje achter zijn standbeen en maakte zijn eerste officiële doelpunt in het eerste van Feyenoord.

AZ

Op bezoek bij Antwerp had AZ het erg lastig met de Belgen. De openingsfase was voor de thuisploeg en voor AZ was het vooral tegenhouden geblazen. Een goal voor Antwerp hing in de lucht, maar juist op dat moment pakte Dieumerci Mbokani zijn tweede gele kaart binnen twee minuten. De routinier haalde Ron Vlaar hard onderuit en werd richting de kleedkamers gestuurd.

Antwerp, die met een 0-0 tussenstand niet hoefde te komen, maakte de dienst uit en kwam zelfs op voorsprong, maar de goal van Didier Ze betekende ook de ondergang van de thuisploeg. Ze stormde na zijn goal richting het publiek en sprong in de hekken. Daar kreeg hij zijn tweede gele kaart voor.

Het duurde lang voordat AZ het voordeel van twee man meer kon ombuigen in een doelpunt. In de 89e minuut had doelman Sinan Bolat geen antwoord op de bekeken schuiver van Calvin Stengs.

Dankzij de late gelijkmaker van Calvin Stengs kon AZ de klus in de verlenging klaren tegen Antwerp. Ⓒ VI Images

In de verlenging besliste AZ de wedstrijd. Ferdy Druijf scoorde de 2-1, wat uiteindelijk de definitieve nekslag was voor de zuiderburen. Teun Koopmeiners schoot de 3-1 binnen vanaf de strafschopstip en Albert Gudmondsson deed er met de 4-1 nog een schepje bovenop.

Het werd het publiek in Brussel een beetje te veel. De wedstrijd werd een tijdje stilgelegd, omdat de supporters zich misdroegen. Het mocht de pret voor AZ echter niet bederven, die morgen in de koker zit bij de loting voor de groepsfase van de Europa League.