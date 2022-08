Tennis

VIDEO Kyrgios pakt twee titels op één dag in Washington

De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft voor het eerst in drie jaar weer een ATP-titel veroverd. De 27-jarige Kyrgios, die vorige maand in de finale van Wimbledon verloor van Novak Djokovic, schreef het Citi Open in Washington op zijn naam. Dat deed hij in 2019 ook al.