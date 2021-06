Denen overmand door emoties na bizarre avond: ’Geen woorden voor’

De verdediger van Chelsea vormde na zijn doelpunt met zijn vingers de cijfers 1 en 0, die samen het rugnummer vormen van Christian Eriksen. De Deense spelbepaler zakte bij de eerste wedstrijd op het EK tegen Finland op het veld in elkaar en moest gereanimeerd worden. In Parken vloeiden toen tranen van verdriet en ontzetting. Ruim een week later was de vreugde in hetzelfde stadion enorm, zowel op het veld als op de tribunes.

„De fans werden gek, dat was fantastisch om mee te maken”, zei de 20-jarige Mikkel Damsgaard, die de 1-0 maakte. Yussuf Poulsen, die de voorsprong verdubbelde, zei: „Fantastische sfeer, fantastische wedstrijd. Als voetballer, vooral uit Denemarken, kan je niet vaak zo’n overwinning op een groot toernooi vieren.”