Ajax-opponent Getafe legt Valencia op de pijnbank

Jorge Molina was de grote man bij de nummer drie van de ranglijst. De aanvoerder scoorde tweemaal. Jaime Mata maakte het derde doelpunt voor Getafe.

Jasper Cillessen zat ook niet op de bank bij Valencia. Hij herstelt van een heupblessure. De keeper van het Nederlands elftal verloor eerder al zijn basisplaats aan Jaume Domenech. Valencia staat nog vijfde in La Liga maar kan zaterdagavond worden gepasseerd door Atlético Madrid, dat tegen Granada speelt.

Fysiek duel

Getafe maakte er zoals wel vaker een fysiek duel van. Valencia eindigde het duel met tien spelers, na een rode kaart in de 78e minuut voor Alessandro Florenzi. De scheidsrechter trok 8 gele kaarten, verdeeld over beide clubs.

Ajax gaat op 20 februari op bezoek bij Getafe, een voorstad van Madrid. De return is een week later in de Johan Cruijff ArenA.