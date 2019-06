Pijnlijke uitglijder Bertens

Een belangrijk moment in de finale. Kiki Bertens valt in de achtste game (na zeven gewonnen games) en moet zich aan een liesblessure laten behandelen. Ⓒ ANP

ROSMALEN - De nabije toekomst zal uitwijzen in hoeverre deze opdoffer zal nadreunen. Kiki Bertens miste vijf matchpoints in de finale van de Libéma Open en noemt het uiteindelijke verlies tegen de Amerikaanse Alison Riske zelf ook erg pijnlijk. Maar op weg naar Wimbledon, dat vandaag over twee weken begint, heeft deze dreun weinig voorspellende waarde.