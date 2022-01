Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlands onderonsje verwacht in Fayetteville Is Marianne Vos Brand meester op WK veldrijden?

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Marianne Vos Ⓒ ANP/HH

FAYETTEVILLE - Lucinda Brand (32) heeft het sterkste seizoen achter de rug, maar Marianne Vos (34) wist de wereldkampioene een aantal keren te verslaan in deze winter. De twee hebben de beste papieren voor de wereldtitel in het veld zaterdag in Fayetteville. Wordt het de achtste voor Vos of de tweede voor Brand? Het is vooraf nauwelijks te voorspellen.