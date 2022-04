Sport Kort: Dortmund-Kiev levert vier ton voor Oekraïne op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Benefietduel Dortmund - Kiev levert 4 ton op voor Oekraïne

21.32 uur: De benefietwedstrijd tussen Borussia Dortmund en Dinamo Kiev heeft 400.000 euro opgeleverd. Het geld komt ten goede aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In Dortmund waren 35.000 toeschouwers getuige van een overwinning (2-3) van de bezoekers uit het zwaar getroffen land.

De doelpunten van de nummer 2 van Duitsland kwamen op naam van Jamie Bynoe-Gittens en Tom Rothe. Voor Kiev scoorden Vitaliy Buyalski en Vladislav Vanat (twee keer). Beide elftallen misten ook nog eens een strafschop.

Tottenham rest van seizoen zonder Skipp

19.07 uur: Tottenham Hotspur speelt de rest van het seizoen zonder Oliver Skipp. De club uit de Premier League maakte bekend dat de middenvelder een operatie aan een lies heeft ondergaan. Skipp, die dit seizoen 28 keer meedeed bij de Spurs, staat al enige tijd met de blessure langs de kant. „Een operatie was noodzakelijk”, zegt Tottenham in een verklaring. De ingreep vond plaats in de Verenigde Staten.

Oekraïner Levchenko legt krans bij Nationale Sportherdenking

17.56 uur: Oekraïner Evgeniy Levchenko legt op 4 mei een krans bij de Nationale Sportherdenking bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. De voormalig profvoetballer doet dat samen met onder meer KNVB-voorzitter Just Spee, NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen en oud-voetballer Klaas-Jan Huntelaar. De Nationale Sportherdenking staat dit jaar stil bij de duizenden slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in het Nederlandse voetbal.

In de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden leden van voetbalclubs omgekomen. Op het KNVB-monument uit 1949 staan 2212 namen. Door aanvullend onderzoek zijn er inmiddels al meer dan 500 nieuwe slachtoffers gevonden. Deskundigen gaan ervan uit dat er rond de 5000 slachtoffers waren in het Nederlandse voetbal, zoals leden, bestuurders, scheidsrechters, officials, vrijwilligers, donateurs en supporters.

Levchenko is voorzitter van spelersvakbond VVCS. Hij komt momenteel op meerdere manieren op voor de slachtoffers van de oorlog in zijn land. Levchenko voetbalde onder meer bij Vitesse, Sparta Rotterdam en FC Groningen.

Villarreal denkt dat het ook Liverpool kan verslaan

17.49 uur: Villarreal voelt zich niet de mindere van Liverpool in de halve finale van de Champions League, woensdag op Anfield. „We gaan bepaald niet met een minderwaardigheidscomplex naar Engeland voor de eerste wedstrijd”, zegt trainer Unai Emery. De Spanjaarden schakelden eerder onder meer Juventus en Bayern München uit.

„We hebben grote clubs uitgeschakeld en dat was geen toeval”, zei Emery vlak voor het vertrek naar Liverpool. „Misschien is Liverpool wel de grootste favoriet voor de winst in dit toernooi en kunnen we op nog meer tegenstand rekenen dan in de vorige ronden. Maar ik geloof zeker in onze kansen. Dat we ook op dit niveau goed meedoen hebben we voldoende bewezen.”

Misschien dat Juventus en Bayern München zijn club licht hebben onderschat, aldus Emery. „Die fout zal Liverpool zeker niet maken. Aan de andere kant is onze motivatie nog groter dan in de afgelopen wedstrijden. Nu we weten dat het kan, willen we ook de finale halen. Maar we weten ook dat Liverpool bezig is aan een heel sterke reeks. De club speelt met plezier en energie. Het wordt heel interessant.”

IJshockeyfederatie haalt WK weg uit Rusland

17.14 uur: De Internationale IJshockeyfederatie (IIHF) heeft officieel laten weten dat het WK van 2023 niet zoals gepland in Rusland wordt gehouden. Dit wegens de inval van het land in Oekraïne.

„Uit bezorgdheid voor de veiligheid en het welzijn van alle deelnemende spelers, officials, media en fans heeft de raad van bestuur van de IIHF besloten om de organisatie van het WK ijshockey weg te halen uit Rusland”, zo luidt het in een verklaring.

Sint-Petersburg zou het toernooi organiseren. Vermoedelijk wordt eind mei bekend waar de wedstrijden nu worden gehouden.

Liverpool mist Firmino ook tegen Villarreal in Champions League

17.07 uur: Roberto Firmino kan waarschijnlijk nog niet voetballen in de Champions League woensdag. Zijn club Liverpool neemt het dan op tegen het Spaanse Villarreal. Coach Jürgen Klopp verwacht niet dat de aanvaller de wedstrijd gaat halen. Firmino heeft een voetblessure die hem al twee wedstrijden aan de kant houdt.

Verder heeft Klopp geen nieuwe blessuregevallen en dus kan Liverpool met een nagenoeg fitte selectie beginnen aan de wedstrijd tegen Villarreal. Woensdag staat in Engeland de eerste halve finale van de Champions League op het programma. De return is volgende week dinsdag in Spanje.

Liverpool won het toernooi onder Klopp in 2019, maar de Duitse coach blijft het bijzonder vinden om in de halve finale te staan: „Het is een gigantische wedstrijd. We moeten ervan genieten en koesteren dat we zo ver zijn gekomen.”

Klopp verwacht dat het een moeilijke wedstrijd wordt. „Misschien heeft Villarreal tegen Juventus en Bayern het voordeel gehad dat ze nog onderschat werden, maar dat zal ons zeker niet gebeuren.” Klopp heeft ook veel respect voor Unai Emery, de coach van de tegenstander, en de manier waarop hij zijn team laat spelen. Volgens Klopp is Emery een coach van „wereldklasse” en is het spel van Villarreal „indrukwekkend.”

In 2016 verloor Klopp met Liverpool de Europa League-finale van Sevilla, dat toen gecoacht werd door Emery.

Zwitserse oud-renner Cancellara richt nieuwe wielerploeg op

16.17 uur: Oud-wielrenner Fabian Cancellara is de eigenaar en oprichter van een nieuwe professionele wielerploeg. Daarmee wil de 41-jarige Zwitser volgend jaar in ieder geval deelnemen aan de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland.

„De Zwitserse wielersport had weer een professionele ploeg nodig”, zei Cancellara bij de presentatie van zijn nieuwe team in Lausanne, waar dinsdag de Ronde van Romandië van start is gegaan. Hij heeft het horlogemerk Tudor als hoofdsponsor weten te strikken. De ploeg bouwt voort op de al bestaande Swiss Racing Academy, die op het op twee na hoogste niveau uitkomt.

Cancellara wist zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix drie keer op zijn naam te schrijven. Verder stond hij vooral bekend als tijdrijder. In die discipline won hij een recordaantal van vier wereldtitels en daarnaast twee olympische gouden medailles. Ook was hij viermaal de sterkste in de proloog van de Tour de France.

Cancellara beëindigde zijn loopbaan in 2016.

Villarreal woensdag tegen Liverpool zonder Pino

15.48 uur: Yéremi Pino kan woensdag niet spelen voor Villarreal in de Champions League. De middenvelder is niet fit genoeg voor de wedstrijd in en tegen Liverpool, vertelde zijn coach Unai Emery dinsdag op de persconferentie. Aanvaller Gerard Moreno is niet helemaal fit en een twijfelgeval.

Pino is nog maar 19 jaar, maar dit seizoen al een vaste waarde bij de nummer 7 van Spanje. Hij speelde dit seizoen al 31 wedstrijden en scoorde in februari liefst vier keer in een wedstrijd tegen Espanyol.

Villarreal kan in de heenwedstrijd waarschijnlijk wel beschikken over Francis Coquelin. De Franse middenvelder heeft normaal getraind en kan weer spelen.

Villarreal schakelde in de Champions League eerder de grootmachten Juventus en Bayern München uit. Volgende week dinsdag is de return in Spanje.

Badmintonners Caljauw en Kweekel naar derde ronde EK

15.19 uur: Joran Kweekel en Mark Caljouw hebben zich op de Europese kampioenschappen badminton geplaatst voor de derde ronde. Bij het enkelspel van de mannen doen nu nog zestien badmintonners mee.

Kweekel speelde tegen de Oekraïner Danilo Bosnioek en won met 21-16 21-14. In de volgende ronde staat hij tegenover de Ier Nhat Nguyen.

Caljouw had meer moeite met de Fin Kalle Koljonen. Caljouw won in drie games, met 22-20 17-21 21-10. Zijn volgende tegenstander is de Israëliër Misha Zilberman. Kweekel en Caljouw kunnen elkaar pas treffen in de finale.

Bij de vrouwen zit het toernooi erop voor Gayle Mahulette. De viervoudig Nederlands kampioene verloor in de tweede ronde van de Schotse Kirsty Gilmour met 21-16, 21-11. Ze was de enige Nederlandse vrouw die meedeed aan het enkelspel.

Oranje-coach Selinger heeft 29 volleybalsters in beeld

13.21 uur: Bondscoach Avital Selinger heeft een groep van 29 volleybalsters samengesteld, die in aanmerking komen om komende zomer geselecteerd te worden voor Oranje. Nederland begint op 1 juni aan de Nations League, in het najaar wacht het WK in eigen land.

Tot de aangewezen speelsters behoren onder anderen oudgedienden als Celeste Plak, Myrthe Schoot, Maret Grothues, Anne Buijs en Laura Dijkema. Ook heeft Selinger een aantal speelsters van talentteam Team22 opgenomen, terwijl de in de Verenigde Staten actieve Marieke van der Mark zich mogelijk voor het eerst bij Oranje zal melden. De zogenoemde longlist van 29 speelsters wordt later teruggebracht naar een kleinere selectie.

Oranje speelt op 18 en 19 mei twee oefenduels met Frankrijk, in Wijchen en in Doetinchem. Het WK begint op 23 september in de GelreDome met een duel tussen Nederland en Kenia. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Kameroen, Puerto Rico, België en Italië.

Leeggangers interim-directeur bij gymnastiekunie KNGU

12.38 uur: Ton Leeggangers is door gymnastiekunie KNGU aangesteld als interim-directeur. Leeggangers volgt Marieke van der Plas, die per 1 mei vertrekt, op.

Van der Plas kondigde in maart haar vertrek aan na een roerige periode waarin de Nederlandse turnsport te maken kreeg met een omvangrijke zaak rond grensoverschrijdend gedrag. Haar opvolger, Leeggangers, bekleedde de afgelopen tien jaar verschillende maatschappelijke bestuursfuncties in onder andere de kinderopvang en komt niet uit de sport.

„Dan stap je in de ellende’, zeiden mensen in mijn omgeving. Ik kijk daar anders naar”, zegt Leeggangers. „Er zijn inderdaad mensen weggegaan. Omdat ze iets nieuws willen, last hebben van het verleden of zich niet konden verenigen met de nieuwe plannen. Een zinkend schip wil ik de KNGU geenszins noemen.”

Omdat Van der Plas in praktische zin al afscheid heeft genomen, heeft Leeggangers er al ruim tweeënhalve week opzitten. „Wat ik zie is een organisatie die barst van de energie en ambitie om de toekomst van de gymsport veilig te stellen, maar die nog steeds wordt getekend door het (recente) verleden. In het bijzonder grensoverschrijdend gedrag en de rapporten en consequenties daarvan. Uitingen zoals die van zondag dragen daaraan bij.”

Leeggangers doelt daarmee op de uitspraken van turnsters Lieke Wevers, Naomi Visser en Tisha Volleman bij de NOS. Het drietal uitte onvrede over de huidige stand van zaken en gaf aan dat de nationale selectie zich tijdens de turncrisis niet gezien en gehoord heeft gevoeld. „Alle signalen en emoties neem ik serieus. Maar de KNGU herkende zich niet in het geschetste beeld, noch in de uitzichtloosheid van het topturnen. Ik denk juist dat we met belangrijke dingen bezig zijn, die uiteindelijk weer leiden tot topprestaties. Dat gaat alleen wel op een andere manier dan voorheen. Het is zuur dat de huidige groep turnsters te maken krijgt met onze problemen uit het verleden. Daarin geef ik ze gelijk. Maar er was geen ruimte voor twee schaakborden.”

Badmintonduo Piek en Tabeling naar tweede ronde EK

11.56 uur: Robin Tabeling en Selena Piek hebben hun eerste partij op de Europees kampioenschappen badminton gewonnen. Het Nederlandse gemengde koppel was dinsdag in Madrid te sterk voor het Schotse duo Grimley en O’Donnell: 21-9 21-13.

In de volgende ronde komt het duo uit tegen de Israëlische moeder en zoon Zilberman. Tabeling en Piek behoren tot de favorieten voor de Europese titel.

Ook Ties van der Lecq en Debora Jille zijn door naar de laatste zestien. Ze wonnen in drie sets van een Zweeds duo en nemen het nu op tegen de Duitsers Lamsfuss en Lohau. De EK badminton in Madrid begonnen maandag en duren nog tot en met zaterdag.

Valencia benoemd tot speelstad groepsfase Daviscup Finals

10.48 uur: Valencia is aangewezen als een van de vijf speelsteden voor de Daviscup Finals, het meest prestigieuze tennistoernooi bij de mannen voor landen. De stad aan de oostkust van Spanje is een van de vier locaties voor de groepsfase van het eindtoernooi.

Valencia neemt de organisatie van de wedstrijden in de groepsfase over van Malaga, dat twee weken geleden werd aangewezen als speelstad van de knock-outwedstrijden - de kwartfinales, halve finales en de eindstrijd - van de Daviscup Finals. De groepswedstrijden worden van 14 tot en met 18 september gespeeld, de knock-outwedstrijden van 21 tot en met 27 november.

Naast Valencia worden de poulewedstrijden in Bologna, Glasgow en Hamburg gespeeld. Iedere stad huisvest een poule van vier landen. De acht beste landen plaatsen zich voor de kwartfinales.

De loting voor de Daviscup Finals wordt dinsdagmiddag verricht. De organisatie meldde al dat de laatste stad nog voor de loting bekend zou worden gemaakt.

Emma Raducanu stopt na vijf maanden samenwerking met coach

09.56 uur: Emma Raducanu heeft de samenwerking met coach Torben Beltz al na vijf maanden verbroken. De 19-jarige Britse, de nummer 11 van de wereld, werkte pas sinds november samen met de Duitser.

Raducanu won in het najaar van 2021 als eerste qualifier ooit een grandslamtoernooi, de US Open. Kort na haar doorbraak nam ze al afscheid van coach Andrew Richardson.

De Britse tennisbond LTA gaat Raducanu voorlopig bijstaan met „een nieuw trainingsmodel.”

De tiener is, gezien haar ranking, bezig aan een teleurstellend seizoen. Op de Australian Open verloor ze al in de tweede ronde. Op drie van de vijf andere toernooien die ze speelde, verloor ze haar eerste wedstrijd.

Boston als eerste naar tweede ronde play-offs NBA

07.18 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben als eerste team de tweede ronde bereikt in de play-offs van de Amerikaanse competitie NBA. Boston rekende verrassend eenvoudig af met Brooklyn Nets door ook het vierde duel te winnen. In New York werd het 116-112, waarmee de best-of-seven serie was beslist.

Brooklyn had het reguliere seizoen in de Eastern Conference weliswaar afgesloten op de zevende plaats, mede door de aanwezigheid van sterren als Kevin Durant en Kyrie Irving gold de ploeg toch als een titelkandidaat. De 39 punten van Durant waren niet voldoende om een vijfde duel af te dwingen. Bij de Celtics was Jayson Tatum de topschutter met 29 punten. In de volgende ronde komt Boston uit tegen titelverdediger Milwaukee Bucks of Chicago Bulls. De Bucks leiden in die tweestrijd met 3-1.

Philadelphia 76’ers verzuimde opnieuw Toronto Raptors uit te schakelen. Pascal Siakam hielp het Canadese team met 23 punten, 10 rebounds en 7 assists aan de winst in Philadelphia: 103-88. Voor Toronto was het de tweede zege op rij nadat het eerder de eerste drie duels in de best-of-seven serie had verloren.

In de Western Conference nam Dallas Mavericks een 3-2-voorsprong op Utah Jazz. De thuisploeg had in Luka Doncic (33 punten, 13 rebounds) de uitblinker en won met 102-77.