Nu officieel: Nieuwe sponsors wielerploeg Mathieu van der Poel

Met deze sponsors, een Duits shampoomerk en een Italiaans bedrijf voor interieurs, krijgt de ploeg van de broers Philip en Christoph Roodhooft meer geld te besteden. De ploegpresentatie is op 3 januari, maar de wielerformatie heeft de accounts op Instagram en Facebook al gewijzigd.

Van der Poel is de onbetwiste kopman van de ploeg. De Sportman van het jaar 2019 mikt dit jaar op prolongatie van zijn wereldtitel veldrijden, een hoofdrol in de voorjaarsklassiekers op de weg, olympisch goud in het mountainbiken en daarna mogelijk een optreden in de Ronde van Spanje.