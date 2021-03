Eerste Nederlandse paar ooit op WK kunstrijden niet naar vrije kür

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kunstrijden: Paarrijders Danilova en Tsiba niet naar vrije kür op WK

22:22 uur: Daria Danilova en Michel Tsiba zijn er bij het WK kunstrijden in Stockholm niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de vrije kür bij het paarrijden. Het eerste koppel ooit dat namens Nederland op een WK uitkwam bereikte in de korte kür een score van 43,12. Dat was niet voldoende voor een plaats bij de beste twintig koppels die later in het toernooi om de medailles gaan strijden. Danilova en Tsiba werden 22e en hielden slechts twee koppels onder zich.

Het koppel maakte een paar technische foutjes terwijl de in Nederland geboren Tsiba bij zijn eerste solosprong onderuit ging. De kunstrijder vormt al enkele jaren een paar met de Russische Danilova. De hoogste score was voor het onder neutrale vlag uitkomende Russische paar Aleksandra Boikova en Dmitrii Kozlovski: 80,16.

Eerder slaagde Lindsay van Zundert er bij het kunstrijden wel in zich te kwalificeren voor de vrije kür. Die wordt vrijdag verreden.

Voetbal: Rashford twijfelgeval bij Engels voetbalelftal

21.12 uur: Het is twijfelachtig of Marcus Rashford de komende dagen kan meedoen met het Engelse voetbalelftal. De spits van Manchester United is verre van fit. Datzelfde geldt voor Bukayo Saka, middenvelder van Arsenal, zo liet bondscoach Gareth Southgate weten.

Rashford ontbrak het afgelopen weekeinde ook bij zijn club, omdat hij last had van een voet. Hij heeft nog niet met de andere internationals getraind. Saka verblijft zelfs nog bij Arsenal, en niet op het trainingskamp bij Engeland, waar hij wordt behandeld aan een hamstring.

De kans dat één van de twee donderdag tegen San Marino op Wembley van de partij is lijkt nihil. Southgate: „Mogelijk haalt Saka het volgende duel, voor Marcus zie ik het somber in. Maar het is goed dat hij in elk geval bij ons is. We gaan het zien.”

Engeland speelt verder in deze reeks tegen Albanië en Polen.

Voetbal: Sparta verlengt contract aanvoerder Auassar

19.22 uur: Adil Auassar voetbalt ook komend seizoen bij Sparta Rotterdam. De eredivisionist heeft de optie in het contract van de 34-jarige middenvelder gelicht en de verbintenis verlengd tot medio 2022. De aanvoerder, die in 2018 de overstap maakte van Roda JC, speelde al negentig wedstrijden voor Sparta. Hierin kwam hij tot zes treffers, de belangrijkste hiervan was uiteraard het doelpunt tegen De Graafschap in de play-offs, waarmee hij Sparta in 2019 naar de Eredivisie kopte.

„Adil is al drie jaar een belangrijke schakel in onze selectie, zowel binnen als buiten de lijnen”, zegt technisch directeur Henk van Stee op de website van de Rotterdammers. „Met zijn ervaring en zijn kwaliteiten weten we zeker dat hij ook het komende seizoen zo’n rol op zich kan nemen.”

Biljarten: Hendry treft White op kwalificatie WK

17.36 uur: De twee spelers die met een wildcard aan de snookertour mogen deelnemen en een palmares hebben die nauwelijks op een wc-rol past, Stephen Hendry en Jimmy White, treffen elkaar op het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap in Sheffield.

Door loting zijn beide snookergiganten gekoppeld en wordt het een ’hard’ gevecht want beiden willen graag aan het wereldkampioenschap deelnemen.

Hendry is nog steeds recordhouder van het aantal wereldtitels en staat met 7 één voor op Ronnie O’Sullivan.

Golf: Van Driel maakt indruk in Kenia en komt naast Luiten

17.00 uur: Darius van Driel heeft op de Kenya Savannah Classic indruk gemaakt met een baanrecord. De 31-jarige Van Driel ging in Kenia rond in 62 slagen en kwam in het klassement naast Joost Luiten (35), die zijn voortvarende start een redelijk vervolg wist te geven.

De Nederlanders staan halverwege het toernooi gedeeld zevende. Ze hebben drie slagen achterstand op de Zuid-Afrikaan Daniel van Tonder.

Van Driel noteerde in Nairobi acht birdies en zelfs een eagle, oftewel twee slagen onder het baangemiddelde. Daar stelde hij één bogey tegenover. Luiten, die na de openingsdag op -7 stond, kwam tot zes birdies en drie bogeys. Beiden staan na twee dagen op -10. Wil Besseling en Lars van Meijel staan halverwege op -6, Daan Huizing op -4. Alle Nederlanders haalden de ’cut’ en zijn ook de komende twee dagen actief.

Van Driel evenaarde het baanrecord van de Amerikaan Johannes Veerman, die vorige week op de Karen Country Club een ronde van 62 liep.

Tennis: Osaka meldt zich af voor toernooi Stuttgart

14.11 uur: Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Stuttgart. De Japanse nummer 2 van de wereld zou in Duitsland haar Europese gravelseizoen beginnen. Het toernooi van Stuttgart begint op 17 april en wordt zonder publiek gespeeld. De organisatie geeft geen reden waarom Osaka zich heeft afgemeld.

De 23-jarige Osaka is dit jaar nog ongeslagen. Ze schreef de Australian Open op haar naam. Op het voorbereidingstoernooi in Melbourne haalde ze de halve finales, waarna ze zich terugtrok. Deze weken doet ze mee aan het WTA-toernooi van Miami, dat dinsdag van start is gegaan.

Het toernooi van Stuttgart geldt als voorbereidingstoernooi op Roland Garros. Osaka heeft al drie grandslamtoernooien gewonnen, maar op Roland Garros reikte ze nooit verder dan de derde ronde.

Kiki Bertens is ook van plan deel te nemen aan het toernooi van Stuttgart.

IJshockey: Invloedrijke coach Alex Andjelic (80) overleden

12.58 uur: Voormalig ijshockeycoach Alex Andjelic is op 80-jarige leeftijd overleden. Andjelic was werkzaam bij verschillende topclubs in Nederland. Hij lag al enkele weken in het ziekenhuis in Belgrado.

„Daarmee neemt de Nederlandse ijshockeywereld afscheid van een van de meest invloedrijke coaches in de geschiedenis van de sport”, aldus de Nederlandse ijshockeybond.

Andjelic kwam in de jaren zestig naar Nederland en ging eerst aan de slag bij Den Bosch en vervolgens bij Nijmegen. De laatste club leidde hij als speler-coach naar het hoogste niveau en de eerste successen. Hij leidde een gouden generatie spelers op die in de jaren tachtig de hegemonie van Heerenveen doorbrak en onder de naam Vissers Nijmegen kampioen van Nederland werd.

Vrije kür lonkt na foutloos debuut kunstrijdster Van Zundert

11:35 uur: Lindsay van Zundert heeft een foutloos debuut gemaakt op de wereldkampioenschappen kunstschaatsen in Stockholm. De pas 16-jarige Nederlandse werkte haar korte kür, met daarin verplichte oefeningen, vlekkeloos af en kwam tot een score van 57,72. Die jurywaardering is normaal gesproken goed voor een plek bij de beste 24, die recht geeft op een vervolg in het toernooi. De prijzen worden verdeeld na de vrije kür op vrijdag.

Van Zundert vertoonde geen spoor van zenuwen bij haar eerste optreden in de ijshal van Stockholm, waar vanwege de coronapandemie geen publiek aanwezig is.

De Brabantse wisselde vorige jaar van coach. Onder Carine Herrygers en Jorik Hendrickx, ook de coaches van de ervaren Belgische Loena Hendrickx, is ze naar eigen zeggen flink vooruitgegaan. Dat was te zien, want ook al haar drievoudige sprongen waren hoog en foutloos.

Olympiërs Nieuw-Zeeland krijgen voorrang bij vaccinatie

09:14 uur: De sporters die Nieuw-Zeeland vertegenwoordigen op de komende Olympische Spelen in Tokio kunnen zich ruim voor aanvang van het evenement laten vaccineren tegen het coronavirus. De regering heeft bepaald dat ze vallen onder „deelnemers aan evenementen van nationaal belang” en om die reden voorrang krijgen bij de inenting. Ze moeten wel zelf een aanvraag indienen.

Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen die het coronavirus goed onder controle heeft en is vorige week met de tweede ronde van vaccineren begonnen voor specifieke groepen mensen.

Kereyn Smith, secretaris-generaal van het Nieuw-Zeelandse olympisch comité (NZOC), reageerde verheugd op het bericht. Zij had hard gelobbyd om de olympiërs vroeg te laten vaccineren. „Het is een opluchting voor veel atleten die op het puntje van hun stoel zaten om dit nieuws te horen. Het is niet verplicht, maar we vinden het een zeer positieve en belangrijke stap om onze atleten veilig te houden”, vertelde ze aan Radio New Zealand.

Nieuw-Zeeland deed op de vorige Olympische Spelen van 2016 in Rio mee met 199 atleten, die deelnamen aan twintig sporten en achttien medailles wonnen.

Sporkoepel NOC*NSF heeft niet om een voorrangsbehandeling gevraagd voor de Nederlandse sporters en vertrouwt op het vaccinatieprogramma van de overheid. Ze gaat er vanuit dat alle olympiërs voor de Spelen, die beginnen op 23 juli, zijn ingeënt.

Basketbal: Forse nederlaag Los Angeles Lakers zonder LeBron James

08:20 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben een stevige nederlaag moeten incasseren in de Amerikaanse NBA. De titelverdediger, die zonder de geblesseerde LeBron James speelde, ging met 128-111 onderuit tegen New Orleans Pelicans.

Brandon Ingram (36 punten) en Zion Williamson (27 punten) namen de Pelicans bij de hand tegen de Lakers, die hun sterspeler James minstens zes weken kwijt zijn vanwege een enkelblessure. Een echte topschutter ontbrak bij de gemankeerde Lakers, die ook nog altijd Anthony Davis missen. Montrezl Harrell kwam tot 18 punten. De Lakers staan nu vierde in de westelijke divisie, waarin Utah Jazz de koploper is.

In de oostelijke divisie won lijstaanvoerder Philadelphia 76ers met 108-98 van Golden State Warriors. Philadelphia gaf in het duel een riante voorsprong nog bijna uit handen, maar herstelde zich tijdig en maakte er met een puntensprintje tegen het einde van de wedstrijd nog een comfortabele zege van. Tobias Harris was topscorer met 25 punten. Bij de Warriors ontbrak vedette Stephen Curry. Hij heeft een ontsteking in zijn staartbeen.

Uitvaller onder eerste fakkeldragers met olympische vlam

08:15 uur: De fakkelestafette met de olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio heeft een dag voor aanvang al de eerste uitvaller. Aanvoerder Homare Sawa van het Japanse voetbalelftal, die als een van de eersten de toorts zou dragen, heeft zich teruggetrokken voor het traditionele evenement. Dat meldt het organisatiecomité van de Spelen. Haar voormalige coach Norio Sasaki zei op een persconferentie dat Sawa zich had teruggetrokken om gezondheidsredenen.

De fakkeltocht start donderdag in Fukushima zonder publiek. Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam in 121 dagen via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli, de dag van de openingsceremonie, in Tokio laten aankomen.