Olympiërs Nieuw-Zeeland krijgen voorrang bij vaccinatie

09:14 uur: De sporters die Nieuw-Zeeland vertegenwoordigen op de komende Olympische Spelen in Tokio kunnen zich ruim voor aanvang van het evenement laten vaccineren tegen het coronavirus. De regering heeft bepaald dat ze vallen onder „deelnemers aan evenementen van nationaal belang” en om die reden voorrang krijgen bij de inenting. Ze moeten wel zelf een aanvraag indienen.

Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen die het coronavirus goed onder controle heeft en is vorige week met de tweede ronde van vaccineren begonnen voor specifieke groepen mensen.

Kereyn Smith, secretaris-generaal van het Nieuw-Zeelandse olympisch comité (NZOC), reageerde verheugd op het bericht. Zij had hard gelobbyd om de olympiërs vroeg te laten vaccineren. „Het is een opluchting voor veel atleten die op het puntje van hun stoel zaten om dit nieuws te horen. Het is niet verplicht, maar we vinden het een zeer positieve en belangrijke stap om onze atleten veilig te houden”, vertelde ze aan Radio New Zealand.

Nieuw-Zeeland deed op de vorige Olympische Spelen van 2016 in Rio mee met 199 atleten, die deelnamen aan twintig sporten en achttien medailles wonnen.

Sporkoepel NOC*NSF heeft niet om een voorrangsbehandeling gevraagd voor de Nederlandse sporters en vertrouwt op het vaccinatieprogramma van de overheid. Ze gaat er vanuit dat alle olympiërs voor de Spelen, die beginnen op 23 juli, zijn ingeënt.

Basketbal: Forse nederlaag Los Angeles Lakers zonder LeBron James

08:20 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben een stevige nederlaag moeten incasseren in de Amerikaanse NBA. De titelverdediger, die zonder de geblesseerde LeBron James speelde, ging met 128-111 onderuit tegen New Orleans Pelicans.

Brandon Ingram (36 punten) en Zion Williamson (27 punten) namen de Pelicans bij de hand tegen de Lakers, die hun sterspeler James minstens zes weken kwijt zijn vanwege een enkelblessure. Een echte topschutter ontbrak bij de gemankeerde Lakers, die ook nog altijd Anthony Davis missen. Montrezl Harrell kwam tot 18 punten. De Lakers staan nu vierde in de westelijke divisie, waarin Utah Jazz de koploper is.

In de oostelijke divisie won lijstaanvoerder Philadelphia 76ers met 108-98 van Golden State Warriors. Philadelphia gaf in het duel een riante voorsprong nog bijna uit handen, maar herstelde zich tijdig en maakte er met een puntensprintje tegen het einde van de wedstrijd nog een comfortabele zege van. Tobias Harris was topscorer met 25 punten. Bij de Warriors ontbrak vedette Stephen Curry. Hij heeft een ontsteking in zijn staartbeen.

Uitvaller onder eerste fakkeldragers met olympische vlam

08:15 uur: De fakkelestafette met de olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio heeft een dag voor aanvang al de eerste uitvaller. Aanvoerder Homare Sawa van het Japanse voetbalelftal, die als een van de eersten de toorts zou dragen, heeft zich teruggetrokken voor het traditionele evenement. Dat meldt het organisatiecomité van de Spelen. Haar voormalige coach Norio Sasaki zei op een persconferentie dat Sawa zich had teruggetrokken om gezondheidsredenen.

De fakkeltocht start donderdag in Fukushima zonder publiek. Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam in 121 dagen via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli, de dag van de openingsceremonie, in Tokio laten aankomen.