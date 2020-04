Zes Formule 1-coureurs én Real Madrid-keeper racen virtueel voor goed doel

Charles Leclerc Ⓒ AFP

LONDEN - Zes coureurs die in de Formule 1 uitkomen, doen mee aan een zogenoemd sim-racekampioenschap. Ze willen tijdens drie avonden met in totaal zes virtuele wedstrijden in een simulator zo’n 100.000 euro inzamelen voor een hulpfonds voor coronapatiënten.