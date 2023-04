Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt woede van Max Verstappen

Beide coureurs raakten elkaar, wat Verstappen de nodige schade opleverde. De Red Bull-coureur was not amused over de actie van Russell, die op zijn beurt juist stelde dat hij vond dat Verstappen te veel risico nam aan de buitenkant.

,,Ik snap dat Max teleurgesteld is. Als je een groot gat hebt in de zijkant van je auto, is dat niet ideaal. Maar, aan de andere kant, verdedigde George zijn positie”, aldus de teambaas van Mercedes, die zaterdag in een interview in De Telegraaf (zie link hieronder) nog vol lof sprak over Verstappen.

Toto Wolff Ⓒ ANP/HH

,,Dit zijn weer de rauwe randjes waar we het vrijdag over hadden. Coureurs zijn allemaal teleurgesteld als ze verliezen, als hun teamgenoot wint en jezelf een auto met schade hebt. Dat is logisch. Zolang je authentiek bent, is dat goed. Max is uitgesproken. Als ik George was geweest, had ik hetzelfde gedaan. Als ik Max was geweest, zou ik ook teleurgesteld zijn.”

Clash tussen generatiegenoten

Wolff kon dus begrip opbrengen voor beide partijen. ,,Max en George zijn van dezelfde generatie, hebben deze situaties al meegemaakt toen ze tien jaar oud waren. Of het nu 50/50 was, 60/40 of 40/60, het zat ergens rond die percentages. George verdedigde goed en het is niet zonder risico om daar buitenom te willen passeren.”