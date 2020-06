Formule 1: Mercedes draait eerste testrondjes op Silverstone

Valtteri Bottas kroop dinsdagamiddag als eerste achter het stuur van een Mercedes-bolide. Wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton zal woensdag achter het stuur van de W09 plaatsnemen. Gedurende het seizoen mogen er volgens de Formule 1-reglementen geen testen worden gehouden in de huidige bolide.

Hamilton en Bottas testen deze week de procedures voor de herstart van het Formule 1-seizoen. Dat begint op 5 juli in Spielberg bij de Grote Prijs van Oostenrijk, gevolgd door nog een race op hetzelfde circuit op 12 juli. Hongarije houdt op 19 juli de derde race op de Hungaroring in Boedapest.

Daarna is er een dubbele race op het Britse circuit Silverstone, op 2 en 9 augustus. Vervolgens reist het aangepaste circus naar Barcelona voor de Grand Prix van Spanje op 16 augustus. De zevende race is op 30 augustus in het Belgische Spa-Francorchamps en Monza is op 6 september decor voor de achtste race; de Grote Prijs van Italië.

Vooralsnog zijn al deze acht races zonder publiek en met inachtneming van strenge veiligheidsmaatregelen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan.